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«Роснефть» в 2021 году достигла максимальной в истории компании чистой прибыли и показателя EBITDA

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Чистая прибыль «Роснефти» за 2021 год достигла рекордного за всю историю компании уровня в 883 млрд рублей, показатель EBITDA вырос почти в 2 раза в годовом выражении (до 2,330 трлн рублей), превысив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности «Роснефти» за 2021 год, опубликованные компартией сегодня.

Маржа EBITDA выросла за этот же период на 5,7 п.п. и составила 26,1%. По этому показателю «Роснефть» обошла международных конкурентов: у Chevron – 24%, Shell – 20%, BP – 18%.

Выручка «Роснефти» в 2021 году выросла более чем на 52% в рублях (до 8,761 трлн рублей) и на 46% в долларах (до 121,1 млрд долларов).

Также «Роснефть» продолжает генерировать положительный свободный денежный поток (СДП), который по итогам 2021 года составил 1,044 трлн рублей (14,3 млрд долларов). Это в 2,5 раза выше, чем за 2020 год.

Капитальные затраты компании за 2021 год составили 1,049 трлн рублей (14,2 млрд долларов), что на 33,6% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Рост, в основном, связан с реализацией комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках флагманского проекта «Восток Ойл», а также наращиванием бурения «РН-Юганскнефтегаз».

Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила компании снизить за 2021 год сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 5,5 млрд долларов.

Важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.

Аналитики российской инвестиционной компании БКС ожидают еще большего роста дивидендных выплат в 2022 году. По прогнозам БКС, чистая прибыль компании в следующем году может составить 21,5 млрд долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

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