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В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер

В ЕК рассчитывают, что «Газпром» увеличит поставки газа в Евросоюз в случае необходимости

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что российский «Газпром», если появится необходимость, увеличит поставки газа в Европейский союз. Об этом рассказала представитель ЕК Дана Спинант, сообщает ТАСС.

«Что касается объемов поставок, то мы призываем «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — подчеркнула Спинант во время пресс-конференции в Брюсселе.

Также представитель ЕК обратила внимание, что тема с поставками газа из России в Евросоюз постоянно поднимается в столице Бельгии.

«Вы знаете, что мы внимательно изучаем рынок и вопрос поставок», — заключила Спинант.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов объяснил, что увеличение поставок газа в Европу зависит от спроса. Он предположил, что Евросоюз согласился бы покупать газ по более высоким ценам, если бы зима в Европе была более суровой.

Также в Польше заявили, что Россия и Китай обыграли Европу на газовом рынке.

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