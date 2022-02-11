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Альфа-Банк запустил новый формат найма «One Night Offer»

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк первым в России запустил новый формат ускоренного найма IT-специалистов – One Night Offer, который позволяет пройти все этапы собеседования за один вечер, а утром получить оффер.

Первый ивент прошел 10 февраля. В нем приняли участие более 30 QA-инженеров уровня middle и senior. В результате 7 из них получили оффер от Альфа-Банка.

В будущем планируется запуск One Night Offer и для других IT-специалистов.

«Альфа-Банк — один из самых технологичных банков в России. Мы используем big data и искусственный интеллект, чтобы внедрять инновации и запускать новые цифровые сервисы: от биометрии и голосового финансового помощника до персонализированных предложений. Чтобы развиваться, нам нужны сотни лучших IT-специалистов.

Главное преимущество скоростного найма — в том, что кандидаты не «остывают» к финалу, реже пропадают на разных этапах, а оффер не успевают перебить конкуренты. Если при обычной схеме найма уходит не меньше месяца, чтобы закрыть одну позицию, то теперь мы за сутки можем нанять десятки сотрудников. Также мы сходу даем понять, что с нами легко и удобно работать», — подчеркнул руководитель управления подбора IT-персонала Альфа-Банка Владимир Демченков.

Альфа-Банк уже провел 6 похожих ивентов One Day Offer в 2021 году. В них приняли участие около 250 IT-специалистов уровня middle и senior.

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