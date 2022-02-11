Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Актера Геннадия Юхтина госпитализировали 16:48
Козак: Госдеп разослал странам НАТО инструкции по затягиванию переговоров... 16:47
Шойгу заявил, что Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности... 16:46
В Калужской области массово проверяют патенты мигрантов 16:43
«Найдите виновного хоть раз»: Уткин о деле Валиевой 16:43
В России заявили, что Киев все время саботировал выполнение минских соглашений 16:42
Умер сооснователь King Crimson 16:34
ДПС устроила погоню со стрельбой за 15-летним нарушителем 16:34
Олимпийский чемпион Нисканен: после скиатлона Большунов поселился у меня... 16:31
Главу МИД Британии пригласили в Воронежскую область после конфуза 16:30

Лев Хасис: сотрудничество со «Знанием» позволит Сберу умножить эффект от усилий на всех уровнях

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Сбер и российское общество «Знание» договорились о сотрудничестве в области развития, популяризации молодежного предпринимательства и поддержки школьных и студенческих стартап-проектов.

«Молодежное предпринимательство — одна из наиболее важных задач, решение которой окажет влияние на российскую экономику в ближайшие десять лет. Но, для того чтобы молодые люди чаще выбирали для себя этот карьерный путь, необходимо проводить комплексную работу: повышать экономическую грамотность, делать доступными инструменты создания и развития стартапов, популяризировать предпринимательство через демонстрацию историй успеха, поддерживать зарождающиеся бизнес-проекты. Сотрудничество со «Знанием» позволит Сберу умножить эффект от усилий на всех уровнях», — первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Молодежные акселераторы Сбера (SberZ — для учащихся старших классов школ, колледжей и техникумов и SberStudent — для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов) и «Знание» реализуют комплекс инициатив. В рамках сотрудничества они проведут совместный трек для отбора молодежных стартап-проектов, направленных на просвещение и решение социальных проблем. Также будут организованы регулярные прямые эфиры с известными предпринимателями, открытые уроки и лекции на тему молодежного предпринимательства и технологических трендов в онлайн- и офлайн-форматах.

Программа акселерации SberZ и SberStudent проходит в три этапа: первый предполагает курс онлайн-лекций. На втором участники объединяются в команды, работают над MVP («минимально жизнеспособным продуктом) и доводят их до первых бизнес-результатов под руководством менторов. На третьем этапе лучшие команды представят свои разработки руководству Сбера и российского общества «Знание», инвесторам, представителям технологических корпораций и молодежных организаций, ректорам вузов. Победители получат денежный приз от Сбера, школьные команды смогут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — на гранты от Moscow Seed Fund.

«Российское общество «Знание» стремится к тому, чтобы появлялось больше просветительских проектов, чтобы просветительская отрасль росла. Молодежные акселераторы — это та среда, где рождаются инновационные продукты в области технологий, науки, социальной сферы, которые служат целям просвещения и позволяют распространить знания широкому кругу людей. Мы возлагаем большие надежды на этот проект — уверен, это будет не только ценный опыт, но и возможность продвигать ценности просвещения со школьной скамьи», — отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Кроме того, спикеры «Знания» проведут для участников совместного трека лекции по следующим направлениям: наука и технологии, естественные науки, медицина, образование, социальная сфера, культура и искусство. Для проектов, прошедших во второй этап, эксперты общества станут наставниками проектных команд. Команды лучших стартапов получат поддержку общества «Знание».

Участие в программах бесплатное, подать заявку можно до 1 марта. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект, идею для него участникам помогут найти в ходе программы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть