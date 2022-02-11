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Ритейлеры отправили ФАС первые отчеты по ограничению наценок

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила первые отчеты от «Корпоративного центра Х5» об ограничении наценок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ООО «Корпоративный центр Х5» (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») направил в ФАС России первый отчет о средних закупочных и розничных ценах, а также об уровне торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров первой цены, на которые распространяется эта инициатива», — отмечается в сообщении.

По планам торговые сети должны на регулярной основе отправлять отчеты о соблюдении добровольных обязательств по ограничению наценок на социально значимые продукты.

Также компания «Тандер», которой принадлежат торговые сети «Магнит» и «Дикси», собирается отправить в ФАС отчет по итогам месяца. Пока же организация прислал список товаров, на которые ограничение предельных наценок будет действовать в течение февраля. При этом список будет обновляться ежемесячно с отправкой отчета в ФАС.

В середине января торговые сети решили не дожидаться, когда Минпромторг и антимонопольная служба снова начнут регулировать ценники на социально важные продукты питания. X5 Group и другие ритейлеры анонсировали механизм, ограничивающий наценку на продукты десятью процентами.

А уже в начале февраля Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России решили разработать список продуктов с торговой наценкой до 5%.

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