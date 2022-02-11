В Ростуризме исключили рост цен на путевки из-за нового закона

Новый законопроект о туризме не содержит предложений, создающих дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Предложения, которые содержатся в проекте нового закона о туризме, не приведут к росту цен на туры, поскольку себестоимость туристических услуг не изменится. При этом законопроект многократно увеличивает защищенность средств туристов», — пояснила глава ведомства.

Она отметила, что законопроект наоборот предлагает освободить туроператоров от необходимости страховать свою ответственность. Они будут делать взносы только в единый фонд коллективной ответственности, а не в коллективный и персональный, как происходит сейчас.

Догузова пояснила, что сейчас, например, любой желающий может приобрести страховку за 25 тыс. руб. со страховым покрытием 500 тыс. руб. и стать туроператором. Затем можно продать туров на несколько миллионов рублей и закрыться, оставив туристов без путевок и денег.

Поэтому Ростуризм предлагает установить сумму страхового обеспечения на уровне 25 млн руб., поскольку она равна среднему годовому обороту небольшого туроператора. Это будет являться дополнительной гарантией надежности и платежеспособности. Но если у компании пока нет средств, то она может начать работу в формате турагентской деятельности с дальнейшей возможностью выхода на рынок туроператоров.

Основное нововведение в законе о туризме – компенсации каждому туристу в размере 40 тыс. руб. за несостоявшийся тур. То есть путешественники в случае банкротства туристической фирмы могут рассчитывать на минимальную гарантированную компенсацию.

10 февраля сообщалось, что новый закон о туризме может увеличить нагрузку на туроператоров и привести к росту цен на путешествия по России до 20%. Обсуждение законопроекта о туризме проходило на правительственном портале с 29 декабря прошлого года по 2 февраля 2022 года. При этом документ получил огромное количество отрицательных отзывов.