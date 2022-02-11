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В Fitch допустили рост ставок по ипотеке в России до 15%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Ставки по ипотечным кредитам в России могут подняться до 15%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина.

«Из-за того, что инфляция находится выше цели ЦБ, и регулятор дальше будет повышать ставку, то значение в 15% может стать реальностью», — заявил эксперт.

Аналитики сошлись во мнении, что продолжение роста ставок в банках во многом связывается с действиями ЦБ по увеличению ключевой ставки. Однако большинство участников рынка посчитали, что максимально возможные ставки по ипотеке в этом году могут достичь 13%, после чего они постепенно стабилизируются на уровне 11% к концу 2022 года.

Кроме того, в условиях постоянного роста цен ЦБ вряд ли будут продолжать ужесточать свою монетарную политику. Эксперты предположили, что на ближайшем заседании 11 февраля Банк России может поднять ключевую ставку еще на 100 б. п., до 9,5%.

По прогнозам, в 2022 году будет наблюдаться снижение выдачи ипотечных кредитов до 4,5 трлн руб. против 5,7 трлн руб. в 2021 году. По большей части это будет связано с ростом среднего чека кредита и увеличением ставок, которые серьезно влияют на ежемесячный платеж.

8 февраля сообщалось, что средняя ставка по ипотеке на новое жилье в России поднялась до 10,44%. За прошлую неделю, с 31 января по 6 февраля, средняя ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройках выросла на 0,57 п.п., тем самым была преодолена психологическая отметка в 10%.

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