Посол России не увидел причин для затягивания сертификации «Северного потока — 2»

Никаких объективных причин для затягивания сроков сертификации «Северного потока — 2» в Германии нет, заявил в беседе с РИА «Новости» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, российский проект политизирован искусственно.

«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», — пояснил дипломат.

По словам Нечаева, газопровод строили в соответствии с законодательством Евросоюза, однако ЕС не раз менял правила согласования, в том числе изменяя газовую директиву и искусственно привнося в проект политические моменты.

Посол подчеркнул, что в Москве рассчитывают на возобновление в ближайшее время сертификации «Северного потока — 2» в ФРГ, добавив, что вся необходимая документация передается немецкому регулятору.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов заявил о том, что Россия сумеет найти других покупателей для своего газа в случае, если газопровод «Северный поток — 2» так и не будет запущен.