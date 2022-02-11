В России подсчитали, сколько дорогие газ и нефть принесут в ФНБ в 2022 году

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что в 2022 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) России может получить до 6 трлн рублей из-за высоких цен на нефть и газ, сообщает РИА «Новости».

«За 2022 год в ФНБ может поступить до 6 триллионов рублей при цене нефти 90 долларов за баррель и среднегодовой цене газа в Европе на уровне 550–600 долларов за тысячу кубометров», — считает Колобанов.

На 1 января 2022 года, объем Фонда национального благосостояния России составил 13,565 трлн рублей.

«В случае сохранения цены на нашу нефть на достигнутом в январе уровне 90 долларов за баррель и с учетом цен на газ на хабе TTF в среднем по 2022 году в размере 550-600 долларов за тысячу кубометров <...> можно оценить, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2022 году составят порядка 12 триллионов рублей, что на треть больше показателя за 2021 год. Причем газовая отрасль даст менее 20% от этой суммы, а две трети поступит от НДПИ на нефть», — разъяснил Колобанов.

Ранее Bloomberg оценил дополнительный доход Москвы от дорогой нефти в $65 млрд.