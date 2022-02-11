В США назвали невозможным полное прекращение поставок топлива из России

Полный отказ от поставок российских энергоносителей в страны Запада из-за кризиса вокруг Украины невозможен, так как это приведет к обрушению мировой экономики. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон.

«Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут [с западного рынка] практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику», — сказал он.

Ситтон добавил, что альтернативные поставки топлива на мировой рынок со временем могут быть налажены из Малайзии, Канады и Венесуэлы, однако не следует ожидать, что эти объемов энергоносителей будет достаточно в течение как минимум трех лет.

Ранее председатель Европарламента Жозеп Боррель сообщил о том, что Евросоюз обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам.