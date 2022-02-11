В энергокризисе на Украине обвинили компании Ахметова и Коломойского

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и «Юнайтед Энерджи», которые принадлежат бизнесменам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому в создании искусственного кризиса на энергорынке , а также в обвале цен на электроэнергию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба НКРЭКУ написала в Facebook, что в феврале, когда в работу были запущены все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за пришедшего тепла, в энергосистеме возник профицит электроэнергии. Это спровоцировало снижение цены на рынке на сутки вперед (РСВ).

Но, по мнению НКРЭКУ, эта ситуация была значительно усугублена участниками рынка, обладающими большой рыночной властью.

«Важно отметить, что в январе суммарный спрос на РСВ со стороны двух структур: группы ДТЭК (вместе с аффилированными компаниями) и компании «Юнайтед Энерджи» составлял 77% всего спроса. А предложение НАЭК «Энергоатом» на РСВ составляло 42% всего предложения», — говорится в сообщении коммунальной компании.

Уже в феврале суммарный спрос группы ДТЭК и «Юнайтед Энерджи» составлял 81% всего спроса на РСВ, а суммарное предложение НАЭК «Энергоатом» и группы ДТЭК составляло 39% от всего предложения на РСВ. Регулятор указал, что это говорит об «огромной рыночной власти отдельных компаний и монополизацию рынка».

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