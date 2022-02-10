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В России три металлургические компании признаны нарушителями антимонопольного законодательства

ФАС признала «Северсталь», НЛМК и ММК виновными в завышенных ценах

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) были признаны нарушителями антимонопольного законодательства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала их виновными в завышенных ценах, передает пресс-служба ведомства.

В ФАС сообщили, что три этих компании с января 2021 года установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на российском рынке. Как указали в пресс-службе, комиссия ведомства пришла к выводу, что рост цен на горячекатаный прокат на этом рынке в прошлом году «был не в полной мере обусловлен рыночными факторами».

Данным организациям предписали перестать злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, которые направлены на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании.

В заявлении антимонопольной службы также говорится, что рост цены на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем увеличение себестоимости. «Северсталь», ММК и НЛМК ссылались на то, что цены на горячекатаный прокат устанавливали сами покупатели.

«По мнению металлопроизводителей, покупатель может снизить цену путем переговоров и установить на рынке цену, которую он готов заплатить. Однако этот довод опровергается количеством поступивших в ведомство заявлений о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат», — отметили в ФАС.

Комиссия оценила общие условия обращения товара на рынке и установила, что роста спроса со стороны российских потребителей не случилось, но эти металлопроизводители увеличили собственную прибыль в три раза по сравнению с показателями 2019-го и 2020 годов.

Также они не смогли подтвердить не удовлетворенный спрос со стороны зарубежных контрагентов, что говорит об отсутствии рыночных факторов для роста внутренних цен до уровня экспортных значений.

«Таким образом, повышение цен доминирующими на внутреннем рынке компаниями исключительно на основании значений зарубежных котировок нарушает ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, так как может привести к негативным последствиям на внутреннем рынке», — заявляет антимонопольная служба.

ММК, «Северсталь» и НЛМК выразили несогласие с решениями ФАС.

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