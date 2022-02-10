Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА 14:47
В США конгрессмен во время интервью перепутала гестапо с гаспачо 14:45
TikTok и YouTube назвали самыми «шпионскими» соцсетями 14:41
Вика Цыганова вспомнила, как на нее постоянно «орали» в центре... 14:40
Глава МИД Великобритании объяснила необходимость угроз по «Северному потоку... 14:40
Лавров назвал обсуждение Украины с британской коллегой разговором немого... 14:38
Житель Дагестана отомстил за гибель односельчанки в ДТП спустя 10 лет 14:38
Путин прокомментировал протесты в Казахстане 14:37
Волосожар отреагировала на решение по ситуации с допингом у Валиевой 14:35
ЛНР: радикалы покидают Харьков из-за угрозы провала наступления Киева 14:33

В Турции решили внедрить золото граждан в банковскую систему

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Золото, которое хранится в турецких домохозяйствах, будет конвертировано в национальную валюту и внедрится в банковскую систему страны. Об этом заявил министр финансов Турции Нуреддин Небати, передает Financial Times (FT).

Политик посчитал, что 10% золота, которое хранится в турецких домохозяйствах, оценивается в $250 млрд. Оно должно быть конвертировано в местную лиру.

«С помощью этих мер мы направим золото под матрасом, которое оценивается примерно в 5000 тонн, в банковскую систему. Определенная часть поддержит потребности центрального банка в иностранной валюте», — отметил Небати.

По словам министра, в этой схеме будет задействовано 30 тыс. ювелирных магазинов, а пять аффинажных предприятий будут преобразовывать полученные золотые украшения в слитки, затем они попадут в резерв Центробанка.

С сентября по декабрь прошлого года Центробанк Турции понизил процентные ставки с 19% до 14%, что вызвало глубочайший валютный кризис в стране. Такие шаги подорвали покупательную способность турок и ударили по их сбережениям.

В начале февраля стало известно, что годовая инфляция в Турции в январе 2022 года ускорилась до 48,69%, что является самым высоким показателем за 20 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть