В Турции решили внедрить золото граждан в банковскую систему

Золото, которое хранится в турецких домохозяйствах, будет конвертировано в национальную валюту и внедрится в банковскую систему страны. Об этом заявил министр финансов Турции Нуреддин Небати, передает Financial Times (FT).

Политик посчитал, что 10% золота, которое хранится в турецких домохозяйствах, оценивается в $250 млрд. Оно должно быть конвертировано в местную лиру.

«С помощью этих мер мы направим золото под матрасом, которое оценивается примерно в 5000 тонн, в банковскую систему. Определенная часть поддержит потребности центрального банка в иностранной валюте», — отметил Небати.

По словам министра, в этой схеме будет задействовано 30 тыс. ювелирных магазинов, а пять аффинажных предприятий будут преобразовывать полученные золотые украшения в слитки, затем они попадут в резерв Центробанка.

С сентября по декабрь прошлого года Центробанк Турции понизил процентные ставки с 19% до 14%, что вызвало глубочайший валютный кризис в стране. Такие шаги подорвали покупательную способность турок и ударили по их сбережениям.

В начале февраля стало известно, что годовая инфляция в Турции в январе 2022 года ускорилась до 48,69%, что является самым высоким показателем за 20 лет.