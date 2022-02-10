«Металлоинвест» и Лебединский ГОК обвинили в шантаже бывших акционеров

Компания «Металлоинвест» и Лебединский ГОК выступили с совместным заявлением о том, что систематически подвергаются хорошо организованным незаконным атакам небольшой группы бывших миноритарных акционеров АО «Лебединский ГОК». Как сообщается на сайте «Металлоинвеста», компании примут все предусмотренные законом меры для защиты интересов своих сотрудников, партнеров и руководства в борьбе с атаками нескольких бывших миноритариев.

В заявлении отмечается, небольшая группа экс-миноритариев подвергают сомнению многочисленные решения российских судов разных инстанций о законности выкупа акций ГОКа в 2007 году и обвиняют руководство компании в совершении противоправных действий. При этом они прибегают к угрозам, шантажу, распространению клеветы в СМИ и ложным доносам в правоохранительные органы.

Председатель совета директоров «Металлоинвеста» и гендиректор USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский в беседе с РБК отметил, что ранее суды всех инстанций уже подтвердили неправомерность требований бывших совладельцев компании. Он пояснил, что несмотря на то, что в судах спор был решен много лет назад, эти спекуляции не прекращаются.

«Подчеркну, что речь идет лишь о злонамеренных действиях небольшой группы лиц — нескольких человек, притом что акции выкупались у 11 тысяч бывших миноритариев», — заявил он.

В 2008 году, когда сделка по выкупу бумаг миноритариев была уже давно закрыта, компания получила первый иск, уточнил Стрешинский. Он отметил, что в связи с этим бывшие совладельцы уже не имели права требовать каких-либо доплат.

«В 2007 году ЗАО «Газметалл» (в настоящее время – АО «ХК «Металлоинвест») в строгом соответствии с законодательством произвело выкуп акций Лебединского ГОКа у миноритарных акционеров. Цена выкупа существенно, почти на 50%, превысила рыночную стоимость акций, установленную независимым оценщиком. Процедура выкупа была неоднократно тщательно проверена российскими судами всех инстанций, которые подтвердили ее законность», — говорится в заявлении компании.

Однако спустя полгода, в 2008-м, после того, как цена акций ГОКа взлетела, группа миноритариев обратилась в суд, заявив, что процедура выкупа проводилась по заниженной цене.

Всего с 2008-го по 2013 год состоялось 16 судебных разбирательств, в том числе и в Высшем арбитражном суде. Суды всех инстанций подтвердили полное соблюдение «Металлоинвестом» процедуры выкупа и соответствие цены выкупа требованиям российского законодательства.

Несмотря на это, в 2019-2022 годах группа активистов продолжила оказывать давление на «Металлоинвест». Руководителями группы выступили проживающие за рубежом бывший сотрудник ЛГОКа Андрей Иванов, житель города Губкин Андрей Буркин, а также опальный экс-юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, который в 2004 году был объявлен в международный розыск и числился в базе Интерпола как разыскиваемый в России по обвинению в хищении и легализации незаконно приобретенных средств с баланса ГК ЮКОС и в последующем их отмывании.

В ответ в своем заявлении Лебединский ГОК и «Металлоинвест» заявили, что «категорически отвергают тактику вымогательства, угроз и шантажа, манипуляции общественным мнением, и предпримут все предусмотренные законом меры для преследования преступников».