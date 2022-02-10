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Бизнес предупредил о росте цен на стройматериалы в 2022 году на 10%

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Joe Skipper/Reuters

Бизнес предупредил о росте цен на отделочные стройматериалы и древесные плиты в 2021 году до 10% в 2022 году. Об этом пишут «Известия».

Причина роста цен заключается в увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для производства отделочных стройматериалов — меламин. Рост пошлины произошел после жалобы со стороны российской компании «Невинномысский азот» на демпинг со стороны китайских поставщиков.

Ассоциация мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) решила обратиться в ФАС, чтобы разъяснить ситуацию во избежание роста цен. В ведомстве сообщили, что будут рассматривать обращение в установленном порядке.

По словам экспертов, «Невинномысский азот» выпускает меламин низкого давления, а чтобы соответствовать мировым стандартам качества, для выпуска древесных плит нужен меламин высокого давления. Поэтому чаще всего подходящее сырье покупают в Китае.

Участники рынка посчитали, что при увеличении пошлины на китайский меламин, производителям будет сложно удержать цены на свою продукцию даже на уровне 2021 года. Так, цены на такие отделочные материалы уже выросли на 36-42%, а мебель подорожала на 11%.

Эксперты предложили развивать ресурсную базу России, чтобы избежать зависимости от ценовой политики на мировых рынках. Также стоит наращивать предложение жилья, а для этого нужно открывать новые производства стройматериалов для сдерживания их стоимости.

17 января президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе регулярно контролировать обоснованность повышения цен на строительные материалы. Соответствующее указание глава государства дал по итогам совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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