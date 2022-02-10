Ритейлеры предупредили о задержках с поставками овощей и фруктов из-за границы

Российские торговые сети столкнулись с задержками поставок импортных фруктов и овощей из-за усиленного контроля Роспотребнадзора за ввозом продуктов из-за границы. Об этом пишут «Ведомости».

Из-за того, что продукты стали проходить границу значительно дольше, так как больше времени стало уделяться досмотрам и карантину, то некоторые импортные овощи и фрукты оказались в дефиците. Эта ситуация привела к росту цен.

По словам представителя одной из торговых сетей, задержки поставок в порт Новороссийска составили в среднем более семи дней, а в некоторых случаях стали доходить до трех недель. Из-за этого качество довозимого товара стало снижаться.

Представитель сети «Верный» отметил, что сейчас есть задержки с поставками апельсинов, лимонов, грейпфрутов и турецких мандаринов. По его словам, это связано с тем, что были изменены сроки получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар. Так, они выросли с трех до пяти дней. Из-за этого поставщики повысили закупочные цены втрое.

9 февраля сообщалось, что чиновники могут попросить транспортные компании не повышать тарифы на перевозку продуктов. Инициатива связана с тем, что власти пытаются усилить контроль над формированием цен на продукты по всей цепочке.