Россияне рассказали, сколько накопили денег на черный день

Большинство россиян могу прожить на накопления не больше трех месяцев, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и центра А2.

Всего финансовой подушкой обладают 79% респондентов. Из них, до 100 тыс. рублей накопили 58,5%, 100-300 тыс. рублей — 38%, 300 тыс. — 1 млн рублей — 2%, свыше 1 млн рублей — 1,5%.

По словам 62% опрошенных, в случае потери дохода они смогли бы прожить на отложенные деньги не больше трех месяцев. Еще 19% россиян — 3-6 месяцев, 15% — 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

При этом 63% из тех, кто откладывает деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Ранее аналитики узнали, сколько россиян регулярно откладывают деньги. Также стало известно, в какой валюте сейчас нужно хранить накопления.