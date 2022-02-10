В Госдуме предложили новую льготу для многодетных семей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что стоит ввести государственную социальную услугу, обеспечивающую многодетные семьи нянями. Об этом сообщает RT.

Также парламентарий предложил внедрить практику оплаты услуг нянь средствами материнского капитала, такое обращение направлено министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Милонов обратил внимание, что власти России предприняли «множество верных шагов» в сфере обеспечения семей льготами и мерами поддержки.

«Между тем действительность диктует нам необходимость постоянного улучшения соцпакетов для различных категорий граждан: рождение, воспитание и обучение ребенка в современных условиях становится более сложным и затратным процессом, чем это было раньше», — уточнил депутат Госдумы.

По его словам, многодетные семьи часто сталкиваются с необходимостью нанять нянь.

«Данная мера позитивно скажется на социальном самочувствии многодетных родителей, освободит им время для активного труда...» — поясняется в обращении народного избранника на имя министра.

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