ФНС раскрыла сборы повышенного налога на большие зарплаты

В 2021 году бюджетная система Российской Федерации собрала 636,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Элемент прогрессии НДФЛ для доходов выше 5 млн руб. в год был введен в 2020 году. Эта была инициатива президента Владимира Путина. Лидер сообщил, что эти средства будут направлены на финансирование лечения редких болезней у российских детей.

Сборы получились свыше плана — 636 млрд руб. Как пишет издание, технически более 553 млрд руб. из этой суммы ушло в региональные бюджеты.

В Минфине указали, что для регионов ничего не изменилось, эту сумму с высоких зарплат они собрали бы и так, как если бы шкала осталась плоской.

В России в 2021 году вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Ожидается, что увеличение налоговой ставки до 15% в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей и в 2023 году — 68,5 млрд рублей.

Решение об увеличении налоговой нагрузки для богатых граждан было принято на фоне падения бюджетных доходов, вызванного пандемией. Кроме того, с 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов граждан по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.