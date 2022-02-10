Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Отоларинголог заявил, что из-за «омикрона» может начаться «эра глухих» 03:32
Названы сроки выхода на плато по COVID-19 03:29
Машина премьера Ливии попала под обстрел 03:18
Защитник сборной России назвал три вещи, которые Карпин изменил в команде 03:15
В Совфеде предложили облагать акцизом одноразовые вейпы и жидкости для них 03:13
Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника картинкой... 03:06
Украинский министр захотел накормить миллиард человек 03:03
Погорилая о допинг-пробе Валиевой: лиши флага, лиши гимна, теперь хотят оклеветать 03:00
Посол России во Франции Мешков назвал российскую дипломатию огнеупорной 02:51
В Латвии рассказали о планах на повышение боеготовности в связи... 02:46

В Минэкономразвития рассказали о «черном лебеде» для рубля

Замминистра Крючкова: изменение денежно-кредитной политики в мире может стать «черным лебедем» рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Резкие изменения мировой денежно-кредитной политики могут стать «черным лебедем» для курса рубля. Об этом заявила газете «Известия» замминистра экономического развития Полина Крючкова.

«В краткосрочном периоде это может оказать дополнительное давление и на курс, и на доходность облигаций, и на российские фондовые индексы. Может быть, это давление для РФ будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к развивающимся рынкам, но тем не менее», — пояснила замминистра.

По ее словам, в мировой экономике сейчас происходят «нетипичные процессы», даже не принимая во внимание геополитический фактор.

«Например, у нас разошлись цены на нефть и на газ. Это прямым образом оказывает влияние на курс рубля», — пояснила Крючкова.

При этом она отметила, что для экономики плох как слишком крепкий рубль, так и слишком слабый.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал, что в случае ослабления геополитических рисков к лету 2022 года рубль может вернуться к 71-72 за доллар. При этом эксперт отметил, что такой сценарий с рублем пока кажется маловероятным из-за действий США: переброски сил НАТО в Восточную Европу и разработки дополнительных санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть