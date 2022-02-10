В Минэкономразвития рассказали о «черном лебеде» для рубля

Резкие изменения мировой денежно-кредитной политики могут стать «черным лебедем» для курса рубля. Об этом заявила газете «Известия» замминистра экономического развития Полина Крючкова.

«В краткосрочном периоде это может оказать дополнительное давление и на курс, и на доходность облигаций, и на российские фондовые индексы. Может быть, это давление для РФ будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к развивающимся рынкам, но тем не менее», — пояснила замминистра.

По ее словам, в мировой экономике сейчас происходят «нетипичные процессы», даже не принимая во внимание геополитический фактор.

«Например, у нас разошлись цены на нефть и на газ. Это прямым образом оказывает влияние на курс рубля», — пояснила Крючкова.

При этом она отметила, что для экономики плох как слишком крепкий рубль, так и слишком слабый.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал, что в случае ослабления геополитических рисков к лету 2022 года рубль может вернуться к 71-72 за доллар. При этом эксперт отметил, что такой сценарий с рублем пока кажется маловероятным из-за действий США: переброски сил НАТО в Восточную Европу и разработки дополнительных санкций.