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В России могут сократить срок потребкредитов

«Известия»: в Госдуму внесен законопроект по сокращению сроков потребительских кредитов до пяти лет

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение максимального срока заключения необеспеченного потребительского кредита до пяти лет. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что закон может вступить в силу к концу года. При этом банкам дадут полгода на адаптацию к новым требованиям.

Согласно документу, финансовые организации будут обязаны предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения дополнительных услуг, информировать его об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора.

Кроме того, планируется включить в расчет полной стоимости кредита любых платежей в пользу кредитора и (или) третьих лиц. Изменения должны коснуться и рекламы потребкредитов. Так, теперь она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита.

Как считают авторы законопроекта, нововведения позволят повысить информированность и защищенность граждан при потребительском кредитовании.

По данным Национального кредитного бюро (НБКИ), у чуть менее трети (30%) заемщиков почти нет шансов взять в долг у банков из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР).

Ниже среднего значения (24,8%) оцениваются шансы одобрения заявок у граждан со средним рейтингом. Речь идет о 30% заемщиков. Еще 30% заявителей, как следует из данных НБКИ, имеют высокий рейтинг. На этом уровне им одобряют 44,9% заявок.

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