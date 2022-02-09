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Росстат зафиксировал рост доходов россиян в 2021 году

Росстат: в 2021 году доходы россиян выросли на 3,1%

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В Росстате подсчитали, что в 2021 году реальные располагаемые доходы граждан выросли на 3,1% — относительно 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад регулятора.

Согласно исследованию, наибольший рост наблюдался в третьем квартале прошлого года — доходы россиян увеличились на 8,8%. Худшими стали первые три месяца 2021 года, когда было зафиксировано падение на 3,9%.

Повышение показателя в конце лета, начале осени Росстат объясняет в первую очередь единовременными выплатами пенсионерам и военным — по 10 и 15 тыс. рублей соответственно.

Регулятор также уточнил сокращение доходов по итогам 2020 года — на 2,0% вместо 2,8%.

Ранее газета «Ведомости» написала, что Министерство экономики повысило прогноз по инфляции в России на 2022 год с 4% до 5,9%. Инфляцию решили пересмотреть после поручения президента Владимира Путина уточнить параметры прогноза социально-экономического развития.

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