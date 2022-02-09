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Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%

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Инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Минэкономразвития.

Отмечается, что на продовольственные товары цены выросли на 0,31%. Также продолжился рост цен на услуги зарубежного туризма. На непродовольственные товары цены выросли на 0,16%.

Ранее сообщалось, что доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний (УК), которые распоряжаются средствами пенсионных накоплений граждан, в 2021 году оказалась ниже уровня инфляции.

Уменьшение доходности связано с ускорением инфляции и борьбой с ней со стороны ЦБ через повышение ключевой ставки. Доходности облигационного рынка выросли, что повлияло на стоимость портфелей бондов НПФ и УК.

Средневзвешенная доходность основных НПФ составила всего 4,7% годовых, в то время как инфляция достигла 8,4% про итогам прошлого года. То есть ни одному НПФ не удалось повысить свою доходность и переиграть прошлогоднее повышение цен. Диапазон доходности у десятки крупнейших НПФ составил от 1,8% до 7%.

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