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Норвегия не сможет увеличить поставки газа в Европу

Глава норвежской Equinor: возможность увеличивать поставки газа в Европу исчерпана

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Bela Szandelszky/AP

Руководитель норвежской нефтегазовой группы Equinor Андерс Упедаль заявил в интервью Bloomberg о достижении технического предела добычи газа.

«Мы больше ничего не можем сделать. Норвегия уже работает на полную мощность», — сказал он.

Таким образом, Норвегия не сможет компенсировать недостаток газа в случае сокращения транзита из России, отмечает агентство.

Equinor — крупнейшая энергетическая компания страны. На ее долю приходится более 20% голубого топлива, поставляемого в Европу.

Ранее представитель немецкого министерства экономики заявила, что ситуация с запасами газа в подземных хранилищах страны вызывает беспокойство. По ее словам, в настоящий момент уровень заполненности составляет 35-36%.

До этого газета Denick N. сообщила, что газохранилища Словакии, куда топливо поступает из России транзитом через Украину, заполнены лишь на треть. В статье отмечается, что столь низкий уровень наблюдался 11 лет назад.

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