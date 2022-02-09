В Верховном суде назвали сумму не выплаченных россиянами штрафов

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что в прошлом году гражданам России назначили административных штрафов на 56 млрд рублей, взыскано было лишь 9,2 млрд. Его слова передает ТАСС.

«Административное наказание в виде штрафа назначено 4 млн 720 тыс. лиц на общую сумму 56 млрд 800 млн рублей, а взыскано только 9 млрд 200 млн рублей, то есть 16%», — сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, посвященном итогам 2021 года.

Эти цифры свидетельствуют, что в России относительно административных правонарушений не соблюдается принцип неотвратимости наказания, отметил он. По его словам, это провоцирует россиян на «совершение новых правонарушений и даже преступлений».

Председатель ВС добавил, что количество административных дел, рассмотренных судами общей юрисдикции, возросло на 18%, показатель арбитражных судов увеличился на 16%.

Ранее в Москве на Коломенском проезде экипаж ДПС остановил водителя Volkswagen. В ходе проверки выяснилось, что задолженность автомобилиста по просроченным штрафам составляет 1 млн рублей.