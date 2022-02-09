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Гендиректор TotalEnergies заявил, что у Европы нет альтернативы российскому газу

Глава TE: ЕС не может заменить газ из РФ, для приема топлива морским путем нужно два года

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

У Европы сейчас нет альтернативы российскому газу, необходимости вести диалог с Москвой для поддержания поставок. Об этом заявил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне в эфире радио RTL.

«Этой зимой у нас не было проблем, мы предприняли определенные действия. Но если бы все пошло по худшему сценарию и русские резко обрубили поставки газа в апреле-мае, то зима 2022 была бы гораздо сложнее», — цитирует главу компании ТАСС.

По его словам, сейчас заменить российский газ могли бы поставки сжиженного газа морским путем, однако Европа пока не в состоянии покрыть свои потребности таким образом, в том числе из-за нехватки терминалов для приема топлива, а на строительство такой инфраструктуры потребуется порядка двух лет.

«Урок для Европы заключается в том, что она импортер газа и ей нужно увеличить количество источников закупки, расширить возможности для хранения газа и приема поставок сжиженного газа», — сказал Пуянне.

Он также добавил, что рост цен на газ в декабре прошлого года произошел из-за резкого спроса в Китае. Глава TotalEnergies выразил надежду на то, что стоимость газа уменьшится, однако, в случае российского вторжения на Украину, подорожание ожидает не только газ, но и нефть.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что увеличение поставок российского газа в Европу зависит от наличия спроса.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа. По его словам, в Европе не исключают сокращения поставок топлива со стороны России, поэтому ЕС ведет переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром.

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