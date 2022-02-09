Власти решили запустить субсидирования производства электроники

Правительство собирается запустить механизм субсидирования промышленных технопарков для модернизации производства. Об этом пишет «Коммерсант».

На модернизацию инфраструктуры таких площадок в сфере электронной промышленности каждый регион сможет получить до 900 млн руб. за три года. В субсидиях уже заинтересованы 35 регионов.

Условием получения денег является нахождение на территории региона как минимум трех предприятий по производству радиоэлектроники. Средства передаются управляющим технопарков, на площадях которых работают существующие мощности.

Эксперты отмечают, что при помощи субсидирования власти пытаются модернизировать устаревшее оборудование. Однако существующая нормативная база непригодна для поддержки технопарков в сфере электроники, а суммы в 300 млн руб. в год недостаточно для развития и модернизации производства. В целом каждому проекту необходимо выделить средства, как минимум в несколько раз больше.

В марте прошлого года сообщалось, что Минпромторг создал по всей России десятки промышленных парков и технопарков. На это уже потрачено почти 42 млрд руб. Создавать индустриальные и технопарки планируется до 2035 года. При этом эффективность госинвестиций не поддается учету — прежде всего потому, что до сих пор нет методики оценки эффекта.