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Раскрыт заработок Украины от транзита российского газа

Постпред России в ЕС Чижов: Украина зарабатывает на транзите российского газа $2-3 млрд в год

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина зарабатывает на транзите российского газа в Европу $2-3 млрд в год. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Деньги из воздуха. Причем ничего для модернизации транзитной сети, построенной еще в советскую эпоху, [Украина] не делает. Там стоят насосы, произведенные в 70-х годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа», — сказал он.

По словам Чижова, остается открытым вопрос, кто будет давать эти деньги Украине, если транзит российского газа прекратится.

«Что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию», — отметил постпред.

Ранее гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что существует риск остановки транспортировки российского газа по территории страны. Он рассказал, что остается возможность импортирования газа из Венгрии и Польши в случае дефицита топлива или сильных заморозках.

«Газпром» 7 февраля проигнорировал предложение Украины увеличить транзит и не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй — третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

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