На форексе увеличились убытки клиентов вместе с ростом их числа

Приток большого числа инвесторов на легальный рынок форекс привел к тому, что их совокупный убыток увеличился. Об этом пишет «Коммерсант».

За последний квартал 2021 года совокупные потери инвесторов составили около 370 млн руб., что является вторым отрицательным результатом за последние пять лет. При этом больше всего теряют некрупные клиенты, в то время как состоятельные крайне осторожны при совершении сделок с валютными парами.

Несмотря на то, что общее число клиентов у форекс-дилеров к концу 2021 года значительно выросло (более 49 тыс. человек), в целом средний счет сокращается. Так, к концу 2021 года он оказался ниже 300 тыс. руб., в то время как за год до этого ценник достигал 400 тыс. руб., а в 2019 году вообще превышал 520 тыс. руб.

Эксперты рынка отмечают, что рост числа клиентов связан с активным интернет-маркетингом. Также наблюдается переход клиентов из иностранных и офшорных юрисдикций.

При этом крупные клиенты торгуют более консервативно и относятся к рынку серьезно, имея крупный запас средств для преодоления просадки в случае, когда рынок идет против позиции клиента. Те же клиенты, чьи остатки на счету невелики, ведут себя куда более агрессивно и используют все свои средства, что зачастую приводит к принудительному закрытию позиций клиента по текущим ценам.

В конце октября директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях назвал суммы, которые российские граждане в среднем отдают финансовым пирамидам. По его данным, это от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Он отметил, что регулятор плотно занялся выявлением недобросовестных практик, так называемых финансовых пирамид, либо нелегальной форекс-деятельностью.