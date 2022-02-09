В США заявили, что договорились с канцлером Шольцом по «Северному потоку — 2»

Глава республиканского меньшинства в Сенате, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен остановить «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта на востоке Украины, сообщает РИА «Новости».

«Он подтвердил, что если вторжение произойдет, «Северный поток — 2» не будет продвигаться», — заявил Макконнелл.

По его словам, это обещание Олаф Шольц дал во время их совместного ужина в понедельник, 7 февраля.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал уничтожить газопровод «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину.

По словам американского лидера, «все забывают», что экономика России якобы опирается «только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту». Если оставить Россию без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, вопроса «Северного потока — 2» не касался; однако он подчеркнул, что Берлин и Вашингтон будут согласовывать антироссийские санкции.