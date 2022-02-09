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В США провели крупнейшую конфискацию украденных биткоинов

Минюст США конфисковало биткоины на $3,6 млрд, украденные с биржи в 2016 году

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Министерство юстиции США сообщило о конфискации биткоинов на сумму более $3,6 млрд, которые в 2016 году были украдены в результате хакерской атаки с одной из крупнейших биткоин-бирж Гонконга Bitfinex, сообщает The New York Times.

Обвинения по уголовному делу о сговоре с целью отмывания краденых 119 754 биткоинов были предъявлены 34-летнему Илье Лихтенштейну и 31-летней Хизер Морган.

Стоимость изъятой цифровой валюты делает ее крупнейшей финансовой конфискацией ведомства за всю историю, заявили официальные лица. При этом не уточняется, были ли обвиняемые причастны к самой хакерской атаке на биржу. Расследование продолжается.

В 2016 году после атаки хакеров на биткоин-биржу в Гонконге криптовалюта стремительно рухнула. Подобная ситуация произошла в феврале 2014 года, когда взлому подвергся крупнейший токийский обменник биткоинов Mt. GOx. Мошенникам удалось украсть $650 млн, а спустя неделю биржа подала заявление о банкротстве.

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