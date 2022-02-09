В пяти городах РФ резко подорожала ипотека на «вторичку»

Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке существенно вырос в нескольких городах России — прирост цен составил от 41,6% до 82,4%. Об этом РИА «Новости» рассказал партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов.

«В начале 2022 года наименее выгодно приобретать жилье в ипотеку в Новороссийске. Средний ипотечный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос там почти в два раза», — уточнил Терехов.

«Вторичка» в ипотеку также сильно подорожала Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани.

В Казани и Сочи размер среднего платежа по ипотеке вырос на 40%. В 22 крупных городах России из 75 покупка однокомнатной квартиры в ипотеку стала дороже от 30,7% до 39,8%.

В Москве средний платеж по ипотеке увеличился за год на 22%, в Петербурге – на 26%, сказал Борисов.

Накануне стало известно, что средняя ставка по ипотеке на новое жилье в России поднялась до 10,44%.