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В ЕК рассказали об интересе Европы в «Северном потоке – 2»

Замглавы ЕК Вестагер: ЕС никогда не считал, что «Северный поток — 2» в европейских интересах

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Global Look Press

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что запуск проекта «Северный поток — 2» не в европейских интересах и что энергетический кризис, возможно, связан не с потребностями рынка, а с политикой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никогда не считали, что «Северный поток — 2» в европейских интересах. Это было совершенно ясно во время первоначального планирования», — рассказала Вестагер.

Она отметила, что цены на газ «в действительности зависят не от того, как транспортируют газ, а от договора и того, к чему готов поставщик».

Замглавы ЕК подчеркнула, что существуют и другие трубопроводы, которые в текущий момент вообще не используются. Кризис продлевается тем, что подземные газовые хранилища не заполнены, что «действительно необычно», и связано скорее не с рынком, а с политикой, утверждает Вестагер.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» не должен увязываться с какими-либо политическими аспектами, этой позиции придерживается большинство в ФРГ.

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