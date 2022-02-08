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Посол РФ Нечаев: запуск «Северного потока — 2» не должен увязываться с политическими аспектами

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Global Look Press

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» не должен увязываться с какими-либо политическими аспектами, этой позиции придерживается большинство в ФРГ. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот проект — и это подтверждено, в том числе, высшими представителями германского правительства — является экономическим, коммерческим, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-либо политическими аспектами», — рассказал Нечаев.

Он отметил, что это доминирующая позиция из-за того, что все понимают, что газ должен прийти. «Северный поток — 2», обе трубы, готовы и заполнены газом, это существенно повлияет, в том числе, на ценовую политику на энергетическом рынке Германии, утверждает дипломат.

Нечаев также подчеркнул, что газ в Германии в текущий момент «реально нечем заменить». Он добавил, что российский газ удовлетворяет значительный процент спроса немецкой экономики, которая нуждается после пандемии в восстановлении экономических связей.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» «объективно ослабляет позиции» Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Евросоюза топливом.

Накануне глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр рассказал, что «Северный поток — 2» может помочь выйти из кризиса в отношениях с Россией.

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