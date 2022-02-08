Правительство России поддержало концепцию Минфина по регулированию криптовалюты

Правительство России поддержало концепцию регулирования криптовалют, разработанную Министерством финансов. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник.

До 18 февраля Минфин и Банк России должны подготовить законопроект о регулировании цифровых валют.

По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности Андрея Лугового, принятие концепции станет «прорывом для России», так как позволит россиянам легально владеть и пользоваться криптовалютой. Государство, в свою очередь, сможет контролировать этот рынок и обеспечить поступления налогов в бюджет, считает он.

Ранее сообщалось, что Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и имеет ряд замечаний к ней.

По данным пресс-службы, Минфину нужно опубликовать концепцию, чтобы их могли оценить участники рынка и общественность.

Там добавили, что предложения о допуске криптовалют в финансовую систему создают огромный риск для финансовой стабильности. Это повлечет за собой создание параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться установленным правилам, отметили в ЦБ.