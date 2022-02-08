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Конституционный суд защитил право россиян на единственное жилье при банкротстве банка

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Конституционный суд России потребовал защитить право на возврат денег покупателю единственного жилья у банка, который находится в процессе банкротства, при условии, что сделку аннулировали. Об этом указывается на сайте ведомства.

Решение суда произошло в связи с жалобой петербуржца Сергея Кузьмина. В 2015 году Кузьмин приобрел у банка «Советский» квартиру в Петербурге. Ее цена составила 10,9 млн рублей, а площадь 273 кв. м. Так как квартира находилась в дореволюционном доме, то есть являлась объектом культурного наследия, позже Кузьмин взял в кредит еще 20 млн рублей на капитальный ремонт.

Однако год спустя банк «Советский» оспорил сделку в Арбитражном суде Петербурга, заявив о том, что она была заключена всего за два месяца до банкротства и по заниженной стоимости, так как рыночная цена недвижимости была более 35 млн рублей. В итоге суд признал сделку недействительной, обязав Кузьмину вернуть квартиру, а банку – деньги.

В свою очередь, Конституционный суд указал, что, когда договор купли-продажи жилья признают недействительным, то необходимо соблюсти интересы всех сторон. Но в рамках процедуры банкротства это сделать крайне трудно, так как объем задолженности у банков перед кредиторами достаточно велик. Поэтому вероятность того, что собственник квартиры вернет свои деньги, крайне мала. Также эта процедура значительно растянута во времени.

В итоге ситуация свидетельствует о нарушении баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, а оспариваемые нормы не обеспечивают конституционное право гражданина на жилище. Поэтому дело Кузьмина должно быть пересмотрено.

В конце ноября уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову, в котором предложила запретить изымать у должников купленное на средства материнского капитала жилье.

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