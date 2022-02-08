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Клиенты СберМаркета сэкономили 1,4 млрд рублей бонусами СберСпасибо

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В 2021 году клиенты СберМаркета сэкономили 1,4 млрд рублей, используя бонусы от СберСпасибо, следует из данных онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров. Бонусы от «СберСпасибо» можно обменять на скидку до 99% от стоимости заказа в «СберМаркете», что применяют уже в 14% заказов — это около 5% в общих продажах (GMV) компании.

«Мы рады, что синергии различных компаний экосистемы Сбера помогают миллионам людей экономить не только деньги, но и время, ведь благодаря СберМаркету время, которое тратится на поход в магазин, можно посвятить чему-то более приятному и важному. В масштабах Сбера все это складывается в тысячи и миллионы часов высвобожденного времени», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Он подчеркнул, что компания продолжает развивать программу лояльности СберСпасибо, чтобы сделать ее как можно проще, удобнее и выгоднее для клиентов.

Возможность обменивать бонусы от СберСпасибо на скидки появилась у клиентов СберМаркета летом прошлого года. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно делать покупки на сайте или в мобильном приложении СберМаркета, оплачивая их картой СберБанка, и быть зарегистрированным участником программы лояльности СберСпасибо.

В 2021 году СберМаркетом начали пользоваться 475 тыс. новых клиентов с подпиской СберПрайм. Каждый третий заказ в СберМаркете совершается с подпиской. Пользователи подписки СберПрайм могут получить до трех заказов в месяц с бесплатной доставкой.

Кроме того, с подпиской СберПрайм+ доставка заказов из СберМаркета всегда бесплатная. Также подписчикам доступна категория товаров с дополнительной скидкой: «-10% со СберПрайм».

СЕО и сооснователь СберМаркета Асан Курмангужин отметил, что клиенты, которые начинают пользоваться подпиской или бонусами от СберСпасибо, делают покупки чаще.

«Мы планируем развивать программу лояльности — запускать новые механики, делать их максимально релевантными для наших пользователей, улучшать и персонализировать пользовательский опыт», — рассказал он.

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