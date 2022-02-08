Бизнес предложил запретить аресты предпринимателей без санкций прокурора

Крупный бизнес направил в Минюст идеи, которые предполагают сокращение арестов предпринимателей без соответствующих санкций прокурора. Об этом пишет «РБК».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил в Министерство юстиции предложения по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, которые направлены на ограничение практики в виде заключения под стражу предпринимателей.

Шохин считает, что необходимо сделать согласие прокурора обязательным условием для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям. Для этого необходимо внести изменения в ст. 37 и 108 УПК.

Сейчас суд рассматривает ходатайство о мере пресечения с учетом позиции следователя, прокурора, обвиняемого или подозреваемого или его защиты. При этом суды удовлетворяют эти ходатайства в большинстве случаев.

Повторное продление меры пресечения обычно происходит через пять месяцев. В РСПП считают, что после этого срока соответствующий вопрос должен решать суд субъекта или военного округа. Также должен быть установлен примерный размер залога, поставив его в зависимость от вменяемого преступления или сделав кратным размеру причиненного вреда.

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