Ипотечные ставки в России поднялись выше 10%

Средняя ставка по ипотеке на новое жилье в России поднялась до 10,44%. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные «Дом.рф».

За прошлую неделю, с 31 января по 6 февраля, средняя ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройках выросла на 0,57 п.п., тем самым была преодолена психологическая отметка в 10%. При этом неделю назад средняя ставка на покупку нового жилья в большинстве ключевых банков составляла 9,87%.

Также изменилась ставка на покупку квартиры на вторичном рынке жилья. Теперь она составляет в среднем 10,56%, прибавив за неделю 0,69 п.п.

Средневзвешенная ставка по ипотеке по госпрограмме не изменилась и осталась на уровне 5,88%. По семейной ипотеке ставка выросла на 0,01 п.п и составила 4,74%.

Ставка рефинансирования ипотеки за указанный период тоже выросла. Увеличение составило 0,25 п.п, до 10,55%. Желающие приобрести готовый дом могут рассчитывать на ипотеку под 11,22%, а те, кто собирается брать кредит на его строительство – 11,47%.

В конце января в исследовании агентства «Эксперт РА» сообщалось, что ставки по ипотеке в России в 2022 году могут превысить 10%. Так, ипотека останется драйвером роста кредитования в текущем году, однако темпы ее роста замедлятся на фоне повышения процентных ставок, а также в связи с исчерпанием платежеспособного спроса.