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Импорт креветок в Россию за год увеличился на рекордные 70%

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

По итогам 2021 года импорт креветок в Россию вырос на рекордные 69,3%, до 84 тыс. тонн в натуральном выражении. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Увеличение импорта креветок связано с постепенным восстановлением ресторанного рынка после ограничений по COVID-19 и снижением добычи креветок в России. В 2021 году объем поставок вырос до значений 2012-2013 годов.

«Импорт почти в два раза превысил показатели 2019 года, когда было ввезено 44,85 тыс. тонн креветок стоимостью $271 млн», — уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Эксперты отмечают, что сейчас рынок отыграл снижение импорта, которое началось в 2014 году из-за девальвации рубля и продуктового эмбарго. России удалось найти поставщиков из стран, которые не попали под санкции с российской стороны.

При этом в Рыбном союзе сообщили, что потребление рыбы в России сокращается. Так, в 2021 году оно уменьшилось на 2 кг, до 13,3 кг на человека в год.

В конце октября в интернет-магазине «Утконос ОНЛАЙН» выяснили, что в России снизился интерес покупателей к замороженным морепродуктам и морской рыбе. Так, в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го на 38% уменьшилось число заказов замороженных стейков морской рыбы, на 26% — замороженных гребешков и на 10% — замороженных креветок.

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