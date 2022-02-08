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В МИД рассказали о европейских правилах в ходе сертификации «Северного потока--2»

Замглавы МИД: РФ готова соблюдать правила Европы при сертификации «Северного потока--2»

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Global Look Press

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ готова к соблюдению европейских правил, выдвигаемых при сертификации «Северного потока--2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приходится многократно разъяснять, что «Северный поток--2» – исключительно экономический проект, который выгоден европейским потребителям. Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации...» — объяснил замглавы ведомства.

По словам Панкина, Москва ожидает, что Европа будет применять рациональный подход в отношении трубопровода.

Ранее в Германии назвали условие для остановки «Северного потока — 2». Экс-глава МИД и и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль подчеркнул, что всегда воспринимал строительство российского газопровода «как реальный проект».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Также в ФРГ связали запуск «Северного потока — 2» с отведением российских войск от границ Украины.

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