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«Ведомости»: Минэкономики повысило прогноз по инфляции в России

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Минэкономики повысило прогноз по инфляции в России на 2022 год с 4% до 5,9%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на свой источник.

Показатель инфляции решили пересмотреть в рамках поручения президента Владимира Путина по уточнению параметров прогноза социально-экономического развития. Причем эти параметры достаточно гибкие и будут зависеть от конъюнктуры.

Сейчас власти обсуждают, какой объем средств может быть дополнительно доступен к уже имеющимся в 2022 году суммам. Это необходимо для анализа возможностей финансирования дополнительных мер, которые могут появиться после будущего послания президента Федеральному собранию. То есть могут возникнуть не предусмотренные в законе расходы бюджета.

В Минэкономики решили никак не комментировать эту информацию. Лишь отметили, что основные параметры по прогнозу будет представлены в апреле. Кроме того, инфляция будет зависеть от роста цен в мире, на которые влияет денежно-кредитная политика ведущих стран.

В конце декабря Росстат сообщил, что инфляция в России за 2021 год составила 8,39%. В декабре этот показатель составил 0,82%. Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 1,36%, а за год - на 10,62%. На непродовольственные — на 0,64% за месяц и на 8,58% за год.

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