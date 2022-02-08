Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Американский фигурист установил мировой рекорд в короткой программе на ОИ 08:35
Большая часть американцев не видят Украину в союзниках США 08:30
В Роспотребнадзоре рассказали, когда у детей могут появиться признаки... 08:26
Россияне назвали наиболее раздражающий вопрос на собеседованиях 08:26
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии в научной сфере в феврале 08:19
Фигурист Кондратюк объяснил, почему ошибся в короткой программе на ОИ 08:18
Канадский лыжник признался, что его шокировало поведение Спицова 08:07
Китай выступил против расширения НАТО 08:01
Агент: вопрос старения не применим к Овечкину 08:00
Турецкая актриса Ханде Эрчел отказалась комментировать разрыв с Керемом Бюрсином 07:58

Россиянам рассказали, как вернуть излишне уплаченные налоги

Юрист Хаванова: ФНС обязана уведомить о переплате налогов за десять дней

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова заявила, что если у россиян возникла переплата налогов, то в личном кабинете гражданина на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) появится соответствующее уведомление. Об этом она сказала в беседе с агентством «Прайм».

«С переплатой вы можете поступить на свое усмотрение: либо вернуть деньги, либо использовать ее для уплаты налогов в будущем», — сказала юрист.

По ее словам, второй вариант предпочтительнее в том случае, если сумма переплаты небольшая.

Эксперт отметила, что все эти правила указаны в положении Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Хаванова добавила, что ФНС обязана сообщить гражданину о переплате налогов за десять дней с момента ее обнаружения. Для того, чтобы оформить возврат средств необходимо подать заявление на сайте налоговой службы или обратиться лично. Для перечисления денег нужно предоставить реквизиты счета.

При возвращении налоговых льгот, о которых стало известно достаточно поздно, следует указать документы, подтверждающие право гражданина на эти выплаты. Кроме того, если у россиянина имеются недоимки по налогам, штрафам или пеням, то переплаченная сумма будет направлена на счет их погашения.

Ранее стало известно, что жителей РФ, имеющих на счетах в банках более 1 млн рублей, обязали платить налог с процентного дохода.

До этого глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что ведомство планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть