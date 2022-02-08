Россиянам рассказали, как вернуть излишне уплаченные налоги

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова заявила, что если у россиян возникла переплата налогов, то в личном кабинете гражданина на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) появится соответствующее уведомление. Об этом она сказала в беседе с агентством «Прайм».

«С переплатой вы можете поступить на свое усмотрение: либо вернуть деньги, либо использовать ее для уплаты налогов в будущем», — сказала юрист.

По ее словам, второй вариант предпочтительнее в том случае, если сумма переплаты небольшая.

Эксперт отметила, что все эти правила указаны в положении Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Хаванова добавила, что ФНС обязана сообщить гражданину о переплате налогов за десять дней с момента ее обнаружения. Для того, чтобы оформить возврат средств необходимо подать заявление на сайте налоговой службы или обратиться лично. Для перечисления денег нужно предоставить реквизиты счета.

При возвращении налоговых льгот, о которых стало известно достаточно поздно, следует указать документы, подтверждающие право гражданина на эти выплаты. Кроме того, если у россиянина имеются недоимки по налогам, штрафам или пеням, то переплаченная сумма будет направлена на счет их погашения.

Ранее стало известно, что жителей РФ, имеющих на счетах в банках более 1 млн рублей, обязали платить налог с процентного дохода.

До этого глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что ведомство планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.