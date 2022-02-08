У россиян резко вырос спрос на вакцинные туры

Среди россиян стали очень популярны вакцинные туры в страны Европы, куда разрешен въезд по российским сертификатам о вакцинации против коронавируса. Спрос на подобные поездки увеличился в 12 раз, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Наша статистика говорит, что в прошлом году из России с целью туризма выезжали 7,7 млн человек. Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тыс. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тыс. человек. Столько же едет самостоятельно», — рассказал изданию вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По его словам, речь идет о людях, которым нужен европейский сертификат о прививке против COVID-19 с целью личных поездок, путешествий, работы и учебы.

Как сообщил Горин, самыми популярными направлениями для вакцинных туров являются Сербия (безвизовый режим); Болгария, Греция, Хорватия и ФРГ (въезд с визами). Если брать ближайшее зарубежье, то такие «туристы» предпочитают Армению.

19 января туроператоры стали открывать продажи «вакцинных туров» в Турцию, где туристы могут привиться вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».