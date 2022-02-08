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В России у трети заемщиков отсутствует возможность взять у банков кредит

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

У чуть менее трети (30%) заемщиков почти нет шансов взять в долг у банков из-за наименьшего значения персонального или индивидуального кредитного рейтинга (ПКР или ИКР), пишут «Известия».

По данным Национального кредитного бюро (НБКИ), на долю этих заемщиков приходится всего 8,1% одобрений заявок на потребкредиты. Исходя из того, что среднее значение положительных решений в 2021 году было на уровне 35,1%, такие люди имеют минимальные шансы получить потребкредит в банке.

Кроме того, ниже среднего значения (24,8%) оцениваются шансы одобрения заявок у граждан со средним рейтингом. Речь идет о 30% заемщиков.

Еще 30% заявителей, как следует из данных НБКИ, имеют высокий рейтинг. На этом уровне им одобряют 44,9% заявок.

При этом лишь 10% граждан с наивысшим ПКР обладают хорошими шансами получить займ. Им финансовые организации дают положительный ответ на 63% заявок.

Ранее стало известно, что с 1 января срок хранения кредитных историй россиян сократился с десяти до семи лет.

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