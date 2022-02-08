Трюдо посетовал на блокировку экономики Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что акции протеста, которые устроили дальнобойщики, оказывают негативное влияние на экономику страны. Его словам приводит РИА «Новости».

«Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться», — сказал политик во время своего выступление перед членами федерального парламента.

Он отметил, что жители Оттавы «не заслуживают того, чтобы их преследовали в своих же кварталах».

Ранее мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что ситуация в городе из-за протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля.

До этого сообщалось, что глава кабмина Канады Джастин Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу государства. Такое решение они приняли ради обеспечения безопасности политика из-за массовых протестов водителей грузовиков.

Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену. Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством».