Российских работодателей могут начать лишать имущества за долги по зарплатам

В России могут принять закон, по которому у компаний, имеющих долги по зарплатам работникам, смогут изымать имущество. Инициатором разработки такого законопроекта является Генеральная прокуратура. Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» в настоящее время разрабатываются в структурах Минтруда, пишут «Известия».

По данным Генпрокуратуры, в 2021 году Государственные инспекции труда (ГИТ) взыскали с предприятий-должников свыше 360 млн рублей. Это превышает показатель 2020 года практически в 11 раз.

Как отметили в ведомстве, работа таких инспекций в указанном направлении была недостаточно результативной.

«Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника», — сказано в сообщении.

В Минтруде напомнили, что согласно российскому законодательству, если фирма не признана банкротом, взыскать с нее долг по зарплате можно только из денег с ее актуальных счетов. При этом имущество используется для погашения задолженности лишь в случае банкротства.

Ранее «Известия» со ссылкой на расчет университета им. Плеханова сообщили, что за последние десять лет номинальные зарплаты увеличились во всех отраслях экономики РФ — среднемесячная зарплата в стране выросла в 2,3 раза.