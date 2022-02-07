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Раскрыты доходы «Газпрома» от экспорта газа за границу в 2021 году

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в 2021 году составили $55,51 миллиарда

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Иван Руднев/РИА «Новости»

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России рассказали, что доходы компании «Газпром» от экспорта газа за границу за 2021 год выросли приблизительно в 2,2 раза (до $55,51 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте ФТС.

Физический объем экспорта газа вырос на 0,5%, до 203,5 млрд кубометров. За декабрь компания нарастила объем продаж топлива на 12,4% по сравнению с ноябрем 2021 года, до 16,1 млрд. кубометров.

По итогам 12 месяцев 2021 года средняя экспортная стоимость поставок газа «Газпрома» составила $272,8 за тысячу кубометров. За декабрь этот показатель вырос до $517,8, в ноябре этот показатель составил $503,5 за тысячу кубометров.

ФТС уточняет, что доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа в 2021 году выросли на 8,5%, до $7,32 млрд.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» вновь нарастила транзит природного газа через территорию Украины.

Заявка на прокачку газа в настоящее время составляет 107,8 млн кубометров. При этом максимальные обязательства «Газпрома» по контрактам составляют порядка 109 млн кубометров.

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