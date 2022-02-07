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Экс-глава ЦБ усомнился, что контролировать переводы граждан надо строже

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Необходимости в дополнительном контроле за денежными транзакциями граждан, которые предлагает к ноябрю ввести кабмин по своей «дорожной карте», нет. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший глава Центробанка, председатель наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин. Он назвал этот пункт «желанием вернуться к дискуссии о криптовалютах».

По словам Дубинина, банки уже отслеживают операции физлиц – в рамках рекомендаций ЦБ 16-МР, введенных в сентябре 2021 года. «Ничего нового я в этом не вижу. Это часть того, что по сути уже исполняется. Специального повода для новых мер скорее всего нет, разве что будет идти обсуждение, как регулировать криптовалюты», — объяснил Дубинин.

Однако желание правительства дополнительно контролировать транзакции россиян вызывает вопросы, считает экс-глава ЦБ. «Если бы правительство решило отслеживать операции, выраженные в криптовалюте, было бы понятно, зачем этот пункт в «дорожной карте», а если в рублях – то причем здесь криптовалюта? Зачем это положение в дорожной карте?» — сказал он.

Дубинин не исключил, что после ноября банкам придется дополнительно давать отчетность по операциям с криптовалютой. Оценку риска таких операций бывший председатель Центробанка назвал «головной болью» для кредитных организаций.

7 февраля «Известия» сообщили, что правительство подготовило «дорожную карту» по регулированию криптовалют. Один из пунктов документа предполагает, что банки будут обязаны оперативно блокировать операции с «необычно большим количеством» адресатов — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день, переводы на суммы более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Дополнительный контроль, как считают в кабмине, позволит эффективнее бороться с отмыванием преступных доходов, денег от незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках.

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