Credit Suisse решил защитить кредиты миллиардеров на яхты и самолеты

Швейцарский банк Credit Suisse решил защитить кредиты миллиардерам на яхты и бизнесджеты. Об этом пишет Financial Times.

Credit Suisse секьюритизировал портфель кредитов на яхты и самолеты для сверхбогатых клиентов. Так, банк избавился от части таких рисков в конце 2021 года на сумму в $2 млрд, продав их хедж-фондам.

Секьюритизацию провело подразделение швейцарского банка, которое до этого сталкивалось с санкциями против своих клиентов. В итоге были выпущены ценные долговые бумаги на $80 млн.

Издание отмечает, что целью Credit Suisse является создание положительного впечатления о бренде банка при помощи финансирования бизнесджетов и роскошных яхт. При этом кредитная организация стала финансировать покупку яхт лишь в 2014 году, но бизнес быстро расширился.

Портфель подразделения банка также включает кредиты под залог акций и облигаций состоятельных клиентов. Также среди «катализаторов кредитования» для состоятельных клиентов указывается «изменение личной ситуации», которым может стать развод.

Секьюритизация – финансирование определенных активов при помощи выпуска ценных бумаг. Речь идет о механизме, при котором финансовые активы списываются с баланса, отделяются от остального имущества и передаются специально созданному финансовому посреднику, а затем рефинансируются на денежном рынке или рынке капитала.

В мае прошлого года сообщалось, что провалы второго по размеру финансового гиганта Швейцарии Credit Suisse стали поводом для обсуждения крупной банковской реформы в государстве. Мировой центр финансов может уйти от политики почти полного невмешательства в дела банков и ввести личную ответственность банкиров перед акционерами.